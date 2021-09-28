Более четверти россиян раскритиковали общественный транспорт

Более четверти россиян оказались недовольны действующими схемами движения общественного транспорта. Особенно сильно раскритиковали работу маршруток жители Красноярска, Екатеринбурга, Иваново, Кемерово и Омска, отметили специалисты Общероссийского народного фронта (ОНФ), исследование которых опубликовало РИА Новости.

По мнению 661 из 2549 респондентов в 101 городе 85 регионов страны, системы транспорта в большинстве своем неудобны. Позитивнее всего оценивают инфраструктуру в Ульяновске, Белгороде, Нижнем Новгороде. Около 60 процентов опрошенных респондентов назвали модернизацию существующих маршрутов необходимой в их населенном пункте мерой.

Россияне из различных городов в 60 процентах случаев считают, что остановки находятся в «хорошем» или «скорее хорошем» состоянии. «В Мурманске павильоны, установленные на остановочных пунктах, не соответствуют погодно-климатическим условиям. Также на неудовлетворительное состояние остановочных павильонов указывают в Воронеже, Иваново, Перми, Ижевске, Красноярске и Новосибирске», — подчеркнули в ОНФ, резюмируя данные опроса, проведенного c 27 августа по 10 сентября 2021 года.

По мнению горожан, в населенных пунктах власти не всегда соблюдают требования по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и строительстве дорог, не следят за опасными участками магистралей. «Предлагаем установить обязанность профильного органа исполнительной власти регионов публиковать сводный перечень аварийно-опасных участков дорог субъекта, включающий аварийно-опасные участки на дорогах регионального и местного значения, а также частных дорогах, на официальном сайте», — озвучили идею общественники.

Ранее на длительное ожидание маршруток на остановках пожаловались жители Ханты-Мансийска, указав на то, что некоторые автобусы приходится ждать по полчаса. Администрация города оштрафовала медлительных перевозчиков.