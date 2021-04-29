Российским регионам дали возможность набрать еще долгов: они могут привлечь еще несколько триллионов рублей долга без угрозы для кредитоспособности. Об этом говорится в докладе рейтингового агентства S&P Global Ratings, копия которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

По оценкам агентства, региональные и местные органы власти могли бы привлечь дополнительно шесть триллионов рублей. «Мы полагаем, что данные средства могли бы существенно помочь регионам нарастить объемы вложений в инфраструктуру для стимулирования экономики», — уверены в S&P.

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В целом, уверены аналитики, в ближайшие два года российские региональные и местные органы власти будут исполнять бюджеты с умеренным дефицитом (менее 5 процентов совокупных доходов) и поддерживать невысокий уровень долга (около 25 процентов текущих доходов).

Ранее в апреле президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Он, в частности, пообещал помочь регионам с долгами: предоставить инфраструктурные кредиты в объеме не менее 500 миллиардов рублей со сроком погашения 15 лет и ставкой не более трех процентов годовых. Правительство до 1 июня должно представить предложения по долгосрочной финансовой устойчивости регионов.

Он говорил, что весь объем коммерческой задолженности российских регионов, превышающий 25 процентов его собственных доходов, будет замещен бюджетными кредитами со сроками погашения до 2029 года.

По состоянию на 1 апреля 2021 года совокупный госдолг российских регионов и муниципалитетов составляет 2,4 триллиона рублей.