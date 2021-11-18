В России выделят 30 миллиардов рублей на повышение МРОТ и прожиточного минимума

Минтруд сообщил, что в 2022 году на повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ) выделят 30 миллиардов рублей из федерального бюджета России. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, передает РИА Новости.

«На повышение прожиточного минимума и МРОТ из федерального бюджета будет направлено порядка 30 миллиардов рублей», — сказал глава ведомства.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что повышенная индексация прожиточного минимума и рост выплат коснутся порядка 16 миллионов россиян, а повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) затронет около трех миллионов граждан России. Изменения в 2022-м будут обеспечены за счет федерального бюджета, внебюджетных фондов и субъектов России.

Ранее президент России Владимир Путин предложил в 2022 году увеличить прожиточный минимум на 8,6 процента. Согласно предложению Путина, прожиточный минимум вырастет до 12 654 рублей. Президент отметил, что заложенной в бюджете индексации прожиточного минимума на 2,5 процента недостаточно из-за текущего уровня инфляции, которая ускорилась в последние месяцы. Также Путин поручил поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 8,6 процента — до 13 890 рублей.