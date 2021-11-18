Голикова рассказала об изменениях зарплат россиян после повышения МРОТ

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что повышенная индексация прожиточного минимума и рост выплат коснутся порядка 16 миллионов россиян, а повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) затронет около трех миллионов граждан России. Об этом сообщает РИА Новости.

Она заявила, что изменение прожиточного минимума и минимальных зарплат 19 миллионов россиян в 2022-м будет обеспечено за счет федерального бюджета, внебюджетных фондов и субъектов России.

Ранее президент России Владимир Путин предложил в 2022 году увеличить прожиточный минимум на 8,6 процента. Согласно предложению Путина, прожиточный минимум вырастет до 12 654 рублей. Президент отметил, что заложенной в бюджете индексации прожиточного минимума на 2,5 процента недостаточно из-за текущего уровня инфляции, которая ускорилась в последние месяцы. Также Путин поручил поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 8,6 процента — до 13 890 рублей.

По данным Росстата, инфляция по состоянию на 15 ноября ускорилась до 8,1 процента в годовом выражении. Больше всего подорожали продукты — на 10,64 по сравнению с тем же периодом 2020 года. Чтобы сдержать рост цен, Центральный банк 22 октября резко поднял ключевую ставку до 7,5 процента годовых. На конец 2021 года регулятор прогнозирует инфляцию на уровне 7,4-7,9 процента при целевом показателе в 4 процента.