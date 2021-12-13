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Невиновный мужчина провел за решеткой 23 года и получил шесть миллионов долларов

В США невиновный мужчина получит многомиллионную компенсацию после 23 лет за решеткой
Darryl Howard

Darryl Howard. Кадр: The News & Observer / YouTube

Житель американского штата Северная Каролина, попавший в тюрьму по сфабрикованному обвинению, получит компенсацию величиной шесть миллионов долларов (440 миллионов рублей). Об этом сообщает издание Unilad.

В 1995 году Дэррила Говарда приговорили к тюремному заключению на 80 лет за убийство 29-летней Дорис Уошингтон и ее 13-летней дочери. Обвинение держалось на показаниях Анджелы Оливер — секс-работницы, страдавшей от наркотической зависимости и проблем с психикой. Она утверждала, что видела, как Говард напал на Уошингтон. Позднее он якобы признавался ей, что сжег тела своих жертв. Несмотря на отсутствие вещественных доказательств, мужчину приговорили к тюремному заключению на 80 лет.

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В 2016 году Говард был признан невиновным на основании результатов анализа ДНК с места преступления и фактов о нарушениях, допущенных стороной обвинения. К тому времени он провел за решеткой 23 года. Через год мужчина подал иск против детектива Дэррила Дауди, расследовавшего его дело. В ходе суда выяснилось, что Дауди сфабриковал доказательства виновности Говарда. В частности, Оливер рассказала, что ее показания были записаны под диктовку детектива. Говарду и его адвокатам удалось добиться выплаты многомиллионной компенсации.

Ранее сообщалось, что в США признали, что Дин Гиллеспи был незаконно осужден и отсидел в тюрьме 20 лет. В его случае вещественных доказательств вины также не было, а прокурор скрыл от присяжных, что Гиллеспи не подходил под описание преступника по росту и другим физическим параметрам. После освобождения мужчина провел еще десять лет, добиваясь признания ошибочными действия следствия.

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Олег Парамонов
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