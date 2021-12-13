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Отсидевшего в тюрьме 20 лет невиновного мужчину признали незаконно осужденным

В США мужчина провел 20 лет за решеткой и был признан незаконно осужденным

Фото: Shutterstock

В США официально признали незаконно осужденным невиновного мужчину, который отсидел 20 лет за решеткой и провел еще десять лет, добиваясь признания ошибочными действия следствия. Об этом сообщает WDTN-TV.

Дин Гиллеспи был приговорен 56 годам тюремного заключения с правом подачи прошения об условно-досрочном освобождении через 22 года в 1991 году. Мужчина обвинялся в трех изнасилованиях, похищении и грабеже. Эти преступления были совершены в 1988 году.

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В 2011 году Гиллеспи освободили из тюрьмы, так как суд признал, что его дело велось с нарушениями. Выяснилось, что приговор был вынесен только на основании того, что одна из жертв якобы узнала Гиллеспи по фотографии через два года после преступления. При этом от присяжных скрыли информацию, что мужчина не подходил под изначальное описание преступника по росту и другим физическим параметрам. Кроме того, никаких улик, кроме показания жертвы, у обвинения не было.

В 2017 году Гиллеспи признали невиновным, а в декабре 2021-го официально объявили, что мужчину осудили незаконно. Теперь он может претендовать на многомиллионную компенсацию от штата. За каждый год за решеткой он может получить как минимум по 40 330 долларов (почти три миллиона рублей). Кроме того, мужчине должны компенсировать неполученную за время заключения зарплату, затраты на адвокатов и прочие расходы.

«Деньги не помогут мне, не вернут потерянных лет, не избавят меня от посттравматического расстройства, которое я получил за эти годы», — сказал 56-летний Гиллеспи. Теперь мужчина намеревается заняться помощью другим заключенным, которые, как и он, были осуждены незаконно и до сих пор находятся за решеткой.

Ранее сообщалось, что другой бывший заключенный из США был признан незаконно осужденным и получил крупную компенсацию. 51-летний Энди Болден провел за решеткой почти 23 года.

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Никита Савин
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