Мужчина по ошибке просидел в тюрьме 23 года и стал миллионером

Федеральный суд присяжных в США постановил, что 51-летнему Энди Болдену необходимо выплатить крупную компенсацию после того, как он почти 23 года провел в тюрьме по ошибке. Как сообщает издание Northwest Arkanzas Democrat Gazette, теперь он станет миллионером.

Мужчина сидел в тюрьме по обвинению в убийстве двух человек, совершенном в 1994 году. Адвокат американца Рон Сафер заявил, что у полиции не было доказательств его причастности к сделке по продаже наркотиков, в результате которой произошли убийства.

Болден заявлял, что он невиновен, и подал иск в отношении города Чикаго, в котором попытался опротестовать приговор. Но адвокаты города и следователи заявили в ходе федерального процесса, что суд по делу Болдена был справедливым, и что он виновен в совершенных убийствах.

В 2014 году апелляционный суд постановил, что адвокат мужчины действовал неэффективно. Офис прокурора округа Кук прекратил дело вместо того, чтобы начать новый процесс в отношении Болдена, и выдал ему свидетельство о невиновности. В 2016 году американца освободили из тюрьмы.

Суд постановил, что мужчине причитается компенсация за проведенное в тюрьме время. Присяжные заседатели постановили, что город должен выплатить компенсацию в размере 25 миллионов долларов (1,7 миллиарда рублей), а двое полицейских, которые до сих пор живы, должны выплатить по 100 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что житель американского города Дарема, штат Северная Каролина, 44 года отсидел в тюрьме за чужое преступление и получил крупную денежную сумму в качестве компенсации. Мужчина получил компенсацию в размере 750 тысяч долларов (53,1 миллиона рублей).

