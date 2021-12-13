Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Алла Пугачева снялась в мини-платье и удивила поклонников

Максим Галкин сфотографировал 72-летнюю Аллу Пугачеву в черном кожаном мини-платье

Фото: @maxgalkinru

Внешний вид певицы Аллы Пугачевой на новой фотографии удивил поклонников. Соответствующие снимок и комментарии появились на странице российского телеведущего и юмориста Максима Галкина в Instagram.

72-летняя знаменитость снялась в образе черного цвета: кожаном мини-платье с молнией и поясом, высоких сапогах и коротких перчатках. «Не любит Аллочка фотографироваться, а зря! Еле уговорил!» — подписал Галкин пост, который набрал больше 707 тысяч лайков.

Пользователи сети принялись обсуждать внешний вид исполнительницы в комментариях. Одни выразили свое восхищение. «Шикарная красотка!», «Отлично выглядит! Так стильно, модно, молодежно! Долгих лет жизни и крепкого здоровья!», «Даже не верится, что женщина так может преобразиться рядом с настоящим мужчиной», «Как всегда на высоте!» — хвалили фанаты.

Другие сочли, что Пугачева оделась не по возрасту. «Ну нельзя молодиться. Надо соответствовать, а этого наша великая певица, увы, не умеет», «Юбку чуть до колен — было бы отлично, а так смешно», «Бедная 72-летняя девочка в коротеньком платьице потеряла чувство меры», «Бабушка в подростковой одежде», — негодовали они.

В декабре 2020 года внешность Аллы Пугачевой на новогоднем фото напугала фанатов. На нем 71-летняя исполнительница запечатлена вместе с супругом, 44-летним Максимом Галкиным, в кругу друзей и близких на фоне новогодней елки. «Одна пластика. Бабульки, успокойтесь», — критиковали пользователи сети.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Стало известно о пострадавших в результате взрыва в подмосковном монастыре
Алла Пугачева снялась в мини-платье и удивила поклонников
Треть российских семей не будут отправлять детей в вузы из-за дороговизны
Развеян миф о ночной зарядке смартфона
Определена судьба 100-метровой квартиры Нины Ургант
Женщина обнаружила у мужа любовницу и двух тайных детей
Фанаты напали на проигравших матч футболистов
Раскрыта личность устроившего взрыв в Серпуховском женском монастыре
ФСБ выявила готовивших теракты в России неонацистов
Россия и Казахстан договорились о судьбе «Байконура»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter