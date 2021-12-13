Алла Пугачева снялась в мини-платье и удивила поклонников

Внешний вид певицы Аллы Пугачевой на новой фотографии удивил поклонников. Соответствующие снимок и комментарии появились на странице российского телеведущего и юмориста Максима Галкина в Instagram.

72-летняя знаменитость снялась в образе черного цвета: кожаном мини-платье с молнией и поясом, высоких сапогах и коротких перчатках. «Не любит Аллочка фотографироваться, а зря! Еле уговорил!» — подписал Галкин пост, который набрал больше 707 тысяч лайков.

Пользователи сети принялись обсуждать внешний вид исполнительницы в комментариях. Одни выразили свое восхищение. «Шикарная красотка!», «Отлично выглядит! Так стильно, модно, молодежно! Долгих лет жизни и крепкого здоровья!», «Даже не верится, что женщина так может преобразиться рядом с настоящим мужчиной», «Как всегда на высоте!» — хвалили фанаты.

Другие сочли, что Пугачева оделась не по возрасту. «Ну нельзя молодиться. Надо соответствовать, а этого наша великая певица, увы, не умеет», «Юбку чуть до колен — было бы отлично, а так смешно», «Бедная 72-летняя девочка в коротеньком платьице потеряла чувство меры», «Бабушка в подростковой одежде», — негодовали они.

В декабре 2020 года внешность Аллы Пугачевой на новогоднем фото напугала фанатов. На нем 71-летняя исполнительница запечатлена вместе с супругом, 44-летним Максимом Галкиным, в кругу друзей и близких на фоне новогодней елки. «Одна пластика. Бабульки, успокойтесь», — критиковали пользователи сети.