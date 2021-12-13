Самая красивая девушка Татарстана не прошла в финал конкурса «Мисс Вселенная»

Обладательница титула «Вице-мисс Россия — 2019» и самая красивая девушка Татарстана Ралина Арабова не прошла в финал конкурса красоты «Мисс Вселенная», пишет Kazan First.

Путем зрительского голосования из 80 участниц было отобрано 16. Полуфинал состоял из нескольких этапов: дефиле в купальниках, интервью и дефиле в национальных костюмах.

Казанская модель вышла на сцену в образе царицы Сююмбике. Костюм для Арабовой был создан татарским дизайнером Султаном Салиевым.

Первое место в юбилейном конкурсе «Мисс Вселенная» завоевала представительница Индии Харнааз Сандху (Harnaaz Sandhu). Она стала третьей гражданкой Индии, которая получила этот титул за все время существования конкурса красоты.

На втором месте оказалась представительница Южно-Африканской Республики Лалела Мсване (Lalela Mswane), на третьем — Надиа Ферейра (Nadia Ferreira) из Парагвая.

Состязание прошло в израильском Эйлате. Конкурс проводился в Израиле впервые.