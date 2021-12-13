Российские телеканалы изменили сетки вещания из-за смерти Сергея Соловьева

Несколько российских телеканалов изменили сетки вещания в связи со смертью советского и российского режиссера Сергея Соловьева. Об этом сообщает ТАСС.

Так, в пресс-службе телеканала РЕН ТВ указали, что в 23:30 в эфире телеканала будет показан снятый кинорежиссером фильм «Асса». На «России-1» после полуночи в эфир выйдет запись программы «Белая студия», героем которой был Соловьев.

О смерти Сергея Соловьева стало известно ранее в понедельник. Режиссер умер в возрасте 77 лет из-за проблем с сердцем. Он был режиссером, сценаристом и продюсером. Среди его наиболее известных работ — «Асса», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Нежный возраст», «Анна Каренина», «Сто дней после детства» и «Дом под звездным небом». Кинематографист был президентом фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске.