Во ВГИКе подтвердили смерть режиссера Сергея Соловьева

Во Всероссийском государственном университете кинематографии имени Герасимова (ВГИК) подтвердили смерть режиссера Сергея Соловьева. Об этом сообщает ТАСС.

В учебном заведении, где преподавал кинематографист, официально заявили о том, что он скончался. «Умер сегодня, были проблемы с сердцем», — сказали агентству «Москва» в пресс-службе ВГИК.

О том, что Сергей Соловьев умер в возрасте 77 лет, стало известно ранее в понедельник. «Интерфакс» со ссылкой на источник в окружении режиссера сообщил, что причиной смерти стала тяжелая болезнь.

Сергей Соловьев был режиссером, сценаристом и продюсером. Среди его наиболее известных работ — «Асса», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Нежный возраст», «Анна Каренина», «Сто дней после детства» и «Дом под звездным небом». Кинематографист был президентом фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске