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Умер режиссер Сергей Соловьев

Режиссер Сергей Соловьев скончался в Москве в возрасте 77 лет
Сергей Соловьев

Сергей Соловьев. Фото: Svklimkin / Wikimedia

В Москве умер российский режиссер Сергей Соловьев. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в окружении кинематографиста.

Причина смерти не уточняется. Он скончался в возрасте 77 лет.

Сергей Соловьев — российский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Он работал над такими фильмами, как «Асса», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Нежный возраст», «Анна Каренина», «Сто дней после детства», «Дом под звездным небом», «Одноклассники» и «Мелодии белой ночи». В начале 2019 года под его руководством заработал Театр-студия САС.

Соловьев был народным артистом России и лауреатом Государственной премии СССР. В 1981 и 1987 годах вошел в состав жюри Венецианского кинофестиваля. В 2002 году режиссер выступил за создание международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске и являлся его бессменным президентом.

Марина Погосян
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