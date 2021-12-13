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Россиянам раскрыли уловку для отдыха в Австрии

Tourdom.ru: въехать в Австрию достаточно с ПЦР-тестом, однако также нужно сделать прививку

Фото: Globallookpress.com

Для въезда в Австрию российским туристам достаточно иметь отрицательный ПЦР-тест, однако для посещения общественных заведений потребуется сертификат вакцинации. Об особенностях отдыха в европейской стране сообщает Tourdom.ru.

Отмечается, для заселения в отель, посещения мест общественного питания и культурно-развлекательных заведений потребуется сертификат вакцинации (при этом прививка должна быть признана Всемирной организацией здравоохранения) или официальная справка о перенесенном заболевании.

Тем не менее специалисты портала рассказали привитым «Спутником V» россиянам об уловке для отдыха в стране — для этого по приезде нужно сдать тест на антитела, а затем сделать бустерную прививку сертифицированной вакциной. Однако уточняется, что активация процедуры (получение сертификата) также займет неопределенное время.

Ранее в декабре россиянам назвали достойную замену отечественным горнолыжным курортам. Отмечается, что доступными направлениями для российских туристов являются Болгария, Сербия, Турция и Словения.

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Дарья Рыбак
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