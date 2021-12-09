Россиянам назвали достойную замену отечественным горнолыжным курортам

Представители туротрасли назвали россиянам зарубежные направления, которые могут стать достойной заменой отечественным горнолыжным курортам. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что доступными направлениями для российских туристов являются Болгария, Сербия, Турция и Словения. Также на рынке есть туры на альпийские горные курорты (Франция, Италия, Австрия), но такими предложениями могут воспользоваться только путешественники с прививкой, признанной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Что касается стоимости новогоднего отдыха в Сербии, наиболее привлекательную цену предлагает компания «Русский экспресс» — недельная поездка будет стоит от 44 тысяч рублей на одного человека. Туроператор «Интурист» предлагает приобрести путевки в республику за 53,3 тысячи рублей на одного человека. В цену включено проживание в апартаментах. Питание и дорогу отдыхающим придется оплачивать отдельно.

Цены на туры в Болгарию в компании ICS Travel Group начинаются от 47 тысяч рублей на двух человек. Такую сумму туристы заплатят за перелет и проживание в отеле. У «Интуриста» можно купить пакетный тур на курорт Банско с проживанием в трехзвездочной гостинице с завтраками по цене от 69,3 тысячи рублей на двоих.

«Русский экспресс» предлагает горнолыжные путевки в Краньску-Гору в Словении на Новый год по цене от 84 тысяч рублей на человека. После праздников посетить курорт можно значительно дешевле — за 60,5 тысячи рублей.

Средняя стоимость недельного зимнего отдыха в Швейцарии, Италии, Франции — от 440 тысяч рублей на человека. При этом отмечается, что стандартных номеров в продаже уже почти нет, остаются только номера повышенных категорий.

Ранее сообщалось, что власти Болгарии смягчили антиковидные ограничения для иностранных путешественников, в том числе из России. Так, с 18 декабря туристы смогут заселяться в отели горнолыжных курортов страны и пользоваться объектами инфраструктуры без предъявления документов, подтверждающих отсутствие коронавируса или факт перенесенного заболевания.