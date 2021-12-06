Популярная европейская страна смягчила антиковидные ограничения для туристов

С 18 декабря туристы смогут заселяться в отели горнолыжных курортов Болгарии без ПЦР-теста

Власти Болгарии, популярной среди россиян европейской страны, смягчили антиковидные ограничения для иностранных путешественников, в том числе из России. Информация об этом появилась на сайте министерства туризма республики.

Так, с 18 декабря путешественники смогут заселяться в отели горнолыжных курортов Болгарии и пользоваться объектами инфраструктуры без предъявления документов, подтверждающих отсутствие коронавируса или факт перенесенного заболевания.

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При этом уточняется, что для посещения ресторанов, SPA-салонов, термальных курортов и других мест отдыха туристам необходимо иметь при себе сертификат о вакцинации, справку о перенесенной инфекции или ПЦР-тест не старше 72 часов. Дети до 18 лет освобождены от предоставления данных документов.

На курортах республики сохраняется обязанность соблюдать социальную дистанцию и носить маски при проезде в общественном транспорте и пребывании в аптеках и магазинах, банках, почтовых отделениях, ресторанах, а также других общественных учреждениях.

Ранее в декабре власти Черногории в связи с появлением нового штамма коронавируса омикрон ужесточили правила въезда для привитых путешественников. Так, с 3 декабря иностранные туристы могут въехать в страну только при предъявлении одного из четырех установленных документов на выбор.