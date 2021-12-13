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В Сирии напали на военную базу США

Американская военная база в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Американская военная база в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает портал Al-Watan.

Объект размещается в районе нефтяного месторождения «Омар». Сейчас над территорией базы виден столб дыма. Кто стоит за нападением, не уточняется. Данных о жертвах, пострадавших или причиненном ущербе пока не поступало.

5 декабря еще одна военная база США в сирийском Эт-Танфе была атакована неизвестными силами. По месту дислокации сил западной коалиции было нанесено сразу несколько ударов.

Марина Совина
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