Неизвестные атаковали военную базу США в Сирии

Военная база США в сирийском Эт-Танфе была атакована неизвестными силами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журналистов телеканала «Аль-Арабия».

По поступающим сведениям, по месту дислокации военных США и сил западной коалиции было нанесено сразу несколько ударов. Сирийское телевидение добавляет, что на территории самой базы, которая располагается в сирийской провинции Хомс, неподалеку от границы с Ираком, также были слышны взрывы.

Данных о жертвах, пострадавших или причиненном ущербе пока не поступало. Не последовало официальной реакции и от американского командования. Также неизвестно, кто может стоять за организацией этой атаки.

Эта же база уже подвергалась ракетному обстрелу и ударам беспилотников. В ходе октябрьской атаки целями нападавших были казармы и хозяйственные постройки. Члены американского командования тогда подтвердили факт атаки, однако уточнили, что погибших и раненых среди военнослужащих США не было. Однако налет вызвал пожары на территории базы, которые нанесли определенный материальный урон.