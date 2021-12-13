Победителей конкурса мастеров башкирского национального костюма наградят в Уфе

Победителей II международного конкурса мастеров национального костюма «Тамға» наградят в Уфе в День башкирского языка, который отмечается 14 декабря. Об этом пишет «Башинформ».

Церемония пройдет в универмаге дизайнеров «Фабрика». Гостям мероприятия представят мастер-классы по изготовлению элементов народной одежды, а также выставку работ лауреатов прошлогоднего конкурса. Также на церемонии пройдет показ музыкального клипа певицы Зилии Бахтиевой на песню «Мин башҡортса һөйләшәм», в создании которого приняли участие финалисты состязания 2021 года.

Победителей определят в категориях «Башкирские национальные ювелирные украшения», «Детская одежда», «Народная одежда башкир — реконструкция», «Аксессуары башкирского традиционного костюма» и «Современный авторский костюм».

Конкурс «Тамға» в этом году стартовал в сентябре. В отборочном туре приняли участие около 200 мастеров из Турции, Казахстана, Италии и России.