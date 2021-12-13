Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Победителей конкурса мастеров башкирского национального костюма наградят в Уфе

Победителей конкурса мастеров башкирского национального костюма наградят в Уфе 14 декабря

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Победителей II международного конкурса мастеров национального костюма «Тамға» наградят в Уфе в День башкирского языка, который отмечается 14 декабря. Об этом пишет «Башинформ».

Церемония пройдет в универмаге дизайнеров «Фабрика». Гостям мероприятия представят мастер-классы по изготовлению элементов народной одежды, а также выставку работ лауреатов прошлогоднего конкурса. Также на церемонии пройдет показ музыкального клипа певицы Зилии Бахтиевой на песню «Мин башҡортса һөйләшәм», в создании которого приняли участие финалисты состязания 2021 года.

Победителей определят в категориях «Башкирские национальные ювелирные украшения», «Детская одежда», «Народная одежда башкир — реконструкция», «Аксессуары башкирского традиционного костюма» и «Современный авторский костюм».

Конкурс «Тамға» в этом году стартовал в сентябре. В отборочном туре приняли участие около 200 мастеров из Турции, Казахстана, Италии и России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Обсудить
Последние новости
Привитым иностранными вакцинами россиянам выдадут сертификат
«Одноклассники» назвали лучший фильм и песню года
Россиянам рассказали о правилах въезда в Израиль после открытия границ
Раскрыт характер травм пострадавших при взрыве в подмосковном монастыре
Россиянам раскрыли способ заработать на жилье за рубежом
В РПЦ отреагировали на взрыв в Серпуховском женском монастыре
Оксана Самойлова похвасталась бриллиантовым кольцом за десятки миллионов рублей
Диетолог назвала полезную привычку для желающих похудеть
Курс лиры рухнул до исторического минимума
Описан новый вид мошенничества с QR-кодами
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter