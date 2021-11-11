Финальный тур конкурса мастеров башкирского национального костюма пройдет в Уфе

В Уфе 14 ноября состоится финальный тур II международного конкурса мастеров башкирского национального костюма «Тамға». В состязании примут участие 36 мастеров, в числе которых дизайнеры и художники по костюмам. Как уточняет пресс-служба Министерства культуры Республики Башкортостан, презентация работ пройдет в Национальной библиотеке имени Ахмет-Заки Валиди.

Бороться за победу талантливые авторы будут в пяти номинациях — «Детская одежда», «Башкирские национальные ювелирные украшения», «Аксессуары башкирского традиционного костюма», «Народная одежда башкир — реконструкция» и «Современный авторский костюм». Оценивать мастерство участников будет специальное жюри.

Отмечается, что конкурс в этом году стартовал в сентябре. В отборочном туре, проведенном в начале ноября, приняли участие порядка 200 мастеров из Турции, Казахстана, Италии и России.

Впервые конкурс «Тамға» провели в 2020 году. Главной целью проекта является привлечение внимания к уникальным ценностям традиционного национального костюма, а также к его этнической самобытности и многообразию.

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