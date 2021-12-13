Моргенштерн стал артистом 2021 года

Социальная сеть «ВКонтакте» подвела музыкальные итоги 2021 года и объявила артистом года рэпера Моргенштерна. Победителя определяли на основании анализа продуктов компании, сообщает РБК.

В соцсети подчеркнули, что Моргенштерн не только стал артистом 2021 года, но и выиграл еще одну номинацию. Его релиз Million Dollar: Business назвали альбомом года.

«В 2021-м Алишера и его творчество обсуждали так часто, что VK Музыка создала специальную номинацию — "Моргенштерн года". Победил в ней Артур Пирожков», — отмечается в заявлении «ВКонтакте».

На втором месте лучших альбомом года оказался Yamakasi хип-хоп дуэта MiyaGi и Andy Panda. MiyaGi без партнера завоевал и третье место в рейтинге с релизом Buster Keaton. Артисткой года назвали поп-певицу Zivert, группой года — Artik&Asti, а иностранным артистом года — итальянскую рок-группу Maneskin, выигравшую «Евровидение-2021».

При этом наиболее часто в социальной сети слушали трек «Птичка» от HammAli & Navai. На второе место по популярности поставили композицию Султана Лагучева «Горький вкус».

В июне 2021 года Моргенштерн устроил скандал на вручении премии «Муз-ТВ». Рэпер ожидал, что он станет победителем в номинации «Лучший исполнитель», однако награду присудили Александру Ревве (в образе Артура Пирожкова).