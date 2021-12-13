«Одноклассники» назвали лучший фильм и песню года

Социальная сеть «Одноклассники» (ОК) объявила победителей премии лучшего российского контента «Самый ОК!». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Лауреаты премии выбирались с помощью народного голосования через приложение. В 2021 году в номинации «Фильм года» победила картина Александра Домогарова младшего «Пальма», повествующая об истории немецкой овчарки. Сериалом года пользователи назвали сагу «Угрюм-река», в основе которой сюжет о покорении Сибири.

В номинации «Хит года» с песней «Родной» победила Светлана Лобода, набрав 28 процентов голосов пользователей. Среди трансляций лучшей признана «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света». Победителем в номинации «Шоу года» второй раз подряд стал детский музыкальный проект «Ты супер!»

Ранее «Одноклассники» подвели итоги года. Тремя самыми обсуждаемыми в соцсети событиями 2021 года стали вакцинация от коронавируса, выборы в Госдуму и лесные пожары в России.