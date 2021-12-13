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Мошенники атаковали россиян голосовыми помощниками

«Известия»: мошенники стали звонить россиянам с помощью роботов-помощников в 35 раз чаще

Фото: Pixabay

Злоумышленники осенью 2021 года стали звонить россиянам с помощью роботов-помощников в 35 раз чаще, чем в начале года. Они имитируют голосовое меню банка, выстраивая разговор только с теми гражданами, кто готов поверить в обман, пишут «Известия» со ссылкой на исследование Kaspersky Who Calls.

Пик звонков с участием роботом пришелся на ноябрь 2021 года: именно в этом месяце мошенники атаковали россиян наиболее часто. Их активность возросла в 35 раз по сравнению с январем-февралем. В начале года жалобы на подобные звонки были единичными.

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Нередко такая схема работает следующим образом: россиянину поступает звонок, фейковый робот банка оповещает о якобы произведенном действии от владельца счета. Далее человека просят нажать клавишу один, если он производил ту или иную операцию, и два — если нет. В последнем случае клиента связывают с якобы специалистом службы безопасности банка, которые узнает платежные данные человека и выманивает деньги.

В Банке России осведомлены о схеме мошенников с роботами: в регуляторе подчеркнули, что подобные вызовы ослабляют бдительность клиента. В ЦБ добавили, что в 2020 году удалось зафиксировать и отправить на блокировку 26,4 тысячи телефонных номеров, с которых злоумышленники обзванивали клиентов банков. Этот показатель превосходит аналогичные данные за 2019 год в два раза.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме. Сами россияне стали звонить в фальшивый кол-центр и передавать свои личные данные злоумышленникам.

Марина Совина
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