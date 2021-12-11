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Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

ОНФ: мошенники стали использовать более простые схемы и ждут звонков от жертв

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Мошенники придумали схему, по которой жертвы сами звонят в фальшивый кол-центр и сообщают личные данные злоумышленникам. Об этом предупредила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева, сообщает РИА Новости.

Она отметила, что новая уловка значительно проще тех, о которых сообщалось в последние месяцы. Тем не менее на нее попадаются десятки тысяч человек. Так, люди получают рассылки с предупреждением о необходимости срочно решить какую-то проблему и телефоном для связи. Мошенникам остается только ждать звонков.

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Когда взволнованная жертва сама перезванивает мошенникам, операторы начинают ее «обрабатывать», выведывая необходимые сведения для доступа к банковскому счету или настойчиво предлагая установить ПО с вредоносным кодом на телефон или компьютер. Лазарева пояснила, что в этом случае преступники пользуются тем, что граждане больше доверяют тем, кому звонят сами. К тому же эта схема дешевле и прибыльнее «холодного» обзвона.

2 декабря Центробанк подсчитал, что кибермошенники в третьем квартале похитили у клиентов российских банков более 3,2 миллиарда рублей. Это на 18,5 процента больше, чем год назад. Количество операций без согласия клиентов увеличилось в 1,4 раза в годовом выражении, до 256,2 тысячи. Однако доля социальной инженерии в таких операциях в июле-сентябре упала с 63,8 до 41 процента.

Марина Совина
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