У россиян похитили более трех миллиардов рублей

ЦБ сообщил, что кибермошенники в третьем квартале похитили у россиян 3,2 миллиарда рублей

Кибермошенники в третьем квартале похитили у клиентов российских банков более 3,2 миллиарда рублей. Это на 18,5 процента больше, чем год назад, говорится в материалах Банка России.

Количество операций без согласия клиентов увеличилось в 1,4 раза в годовом выражении, до 256,2 тысячи. Однако доля социальной инженерии в таких операциях в июле-сентябре упала с 63,8 до 41 процента.

Доля возвращенных средств от всего объема похищенных мошенниками денег упала в годовом выражении на 5,4 процентного пункта (до 7,7 процента), но в квартальном выросла — на 0,3 процентного пункта. По инициативе ЦБ в июле-сентябре было заблокировано 24,4 тысячи телефонных номеров мошенников.

Количество выявленных городских телефонных номеров, используемых мошенниками, выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 150 процентов (до 19,1 тысячи), а мобильных номеров — почти на 80 процентов, до более пяти тысяч.

Также был ограничен доступ к 1,9 тысячи интернет-ресурсов. Подавляющее большинство из них — это сайты нелегальных финансовых организаций или ресурсы, которые маскируются под сайты действующих финансовых организаций. Было обнаружено 114 сайтов финансовых пирамид, что на 1528 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. ЦБ планирует усовершенствовать процедуру возврата похищенных мошенниками средств.

Ранее сообщалось, что в сети появился новый сайт еще не запустившегося Яндекс-банка. Фальшивый сайт копирует товарный знак реального банка.