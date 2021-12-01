Россиян предупредили о фальшивом сайте нового банка

В сети появился новый сайт еще не запустившегося Яндекс-банка. Фальшивый сайт копирует товарный знак реального банка, пишет «Коммерсантъ».

Обнаруженный ресурс «не имеет отношения к "Яндексу" и может вводить пользователей в заблуждение», предупредили россиян в компании. Фальшивый домен (в котором просто переставлены слова из оригинального) зарегистрировало частное лицо 29 сентября.

Если мошенники успеют запустить сайт раньше банка, разместив на нем больше информации, то он с точки зрения поисковой выдачи по умолчанию будет считаться более релевантным, то есть станет основным, говорит управляющий RTM Group Евгений Царев. Он также допускает, что сайт — в «спящем режиме», а его создатели ждут запуска оригинального ресурса, чтобы скопировать всю информацию.

В основном злоумышленники хотят таким образом украсть персональные данные, чтобы перепродать их на черном рынке, объясняет эксперт. Копия сайта создана заранее, чтобы вызывать больше доверия к моменту, когда эта копия потребуется для атаки, подчеркнул руководитель практики «Делойт» в СНГ по оказанию услуг в области управления киберрисками Денис Липов.

Ранее россиян предупредили о фейковом сайте Альфа-банка. Копия сайта пока нерабочая, но может нести угрозу пользователям.