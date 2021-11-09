Россиян предупредили о фейковом сайте Альфа-банка

Неизвестные купили домен alfabank-sdelka.ru, который Альфа-банк использовал в 2019 году. На ресурсе новый владелец восстановил сайт сервиса «Безопасная сделка», который помогал компаниям заключать договоры онлайн с гарантией исполнения обязательств, пишет «Коммерсантъ».

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Копия сайта пока нерабочая, но может нести угрозу пользователям, предупреждает руководитель блока спецсервисов Infosecurity a Softline Company Сергей Трухачев. В банке сказали, что сайт закрыт и платежные операции через него недоступны, «поэтому для клиентов он безопасен».

Фейковый сервис гаранта от банка — редкое явление в российской сфере фишинга, отмечают эксперты. Обычно по этой схеме злоумышленники ищут человека, который хочет совершить сделку. Далее они предлагают ему сделать это через гаранта и присылают ссылку на фейковый сайт, в результате деньги поступают мошенникам. Также россиянам могут предложить использовать сервис гаранта для онлайн-покупок товаров и услуг.

Гарант — это незаинтересованное лицо, которое участвует в финансовых и правовых сделках в роли посредника. Им может быть физическое или юридическое лицо, онлайн-сервис или даже государство.

Ранее в социальных сетях появилось видео, где человек, похожий на главу банка «Тинькофф» Олега Тинькова, обещает подарить половину суммы, переведенной на сервис для инвестиций. Эксперты назвали ролик плохо сделанным дипфейком, на котором видны следы монтажа, а также вставлен голос другого человека.