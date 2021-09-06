Мошенники начали использовать дипфейк с Тиньковым для обмана россиян

В социальных сетях появилось видео, где человек, похожий на главу банка «Тинькофф» Олега Тинькова, обещает подарить половину суммы, переведенной на сервис для инвестиций. Представитель TCS Group в комментарии «Ленте.ру» назвал ролик плохо сделанным дипфейком, на котором видны следы монтажа, а также вставлен голос другого человека.

Он подчеркнул, что вся коммуникация от «Тинькофф Инвестиций» происходит только по официальным каналам сервиса, и объявленных в видео бонусов не существует.

Сервис Fakecheck отмечает, что мошенники нередко пытаются выдавать себя за представителей «Тинькофф Инвестиции», но дипфейк основателя группы они ранее не использовали.

Котировки TCS от TradingView В видео заметна рассинхронизация движения губ и речи «Тинькова», но присутствует моргание. Еще в 2020 году отсутствие моргания считали одним из признаков, указывающих на дипфейк. После перехода по ссылке, указанной в постах, пользователь соцсети попадает на страницу с логотипами банка «Тинькофф» и «Тинькофф Инвестиций», где его просят оставить имя, email и телефон. По всей видимости, позднее преступники собираются тем или иным способом обработать жертву, чтобы та перевела средства по реквизитам или раскрыла данные карты. Ранее главный эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал, что мошенники начали использовать технологии дипфейка. В ряда случаев речь идет о создании аудиосообщений при помощи полученных ранее образцов речи человека, чтобы собеседник посчитал говорящего своим знакомым, в других — об анимации лица человека во время видеозвонка.

Платон Щукин