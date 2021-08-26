«Тинькофф» сообщил о рекордной прибыли и запуске собственной ипотеки

«Тинькофф банк» (входит в TCS Group) запустит собственную ипотеку для всех клиентов в октябре-ноябре 2021 года. Об этом сообщил глава группы Оливер Хьюз, передает «Интерфакс».

Он отметил, что компания не планирует «газовать» в этом направлении, а сначала хочет научиться работать с таким видом кредитов. В 2015 году банк запустил сервис «Тинькофф Ипотека» и занимался оформлением документов, подбором недвижимости и ее страхованием, а саму ипотеку выдавали банки-партнеры. Но сервис закрылся в 2019 году из-за неприбыльности модели.

Котировки TCS от TradingView О планах банка запустить собственную ипотеку в конце лета или начале осени стало известно в июне этого года. Уже тогда кредит на жилье могли оформить сотрудники предприятия. 26 августа компания сообщила, что чистая прибыль TCS Group за второй квартал достигла рекордного уровня в 16,1 миллиарда рублей (рост на 57 процентов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее). Общая выручка взлетела на 37 процентов, до 65 миллиардов рублей. Чистая маржа выросла на 19 процентов (до 62,3 миллиарда рублей), прибыль до налогообложения увеличилась на 55 процентов (до 38,4 миллиарда). Деятельность, которая не связана с кредитованием, принесла TCS Group 44 процентов от общей выручки. Доля «Тинькофф» на российском рынке кредитных карт увеличилась до 14,6 процента по состоянию на 1 июля. Общее число клиентов увеличилось до 16,7 миллиона. Компания также планирует за этот год показать прибыль в 60 миллиардов рублей (прошлый прогноз на год был 55 миллиардов рублей). Стоимость TCS Group побила исторический максимум, превысив 20 миллиардов долларов, а Олег Тиньков за день разбогател почти на 178 миллионов долларов.

Платон Щукин