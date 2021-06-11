«Тинькофф» запустит собственную ипотеку

Тинькофф Банк решил запустить собственную ипотеку. На данный момент кредит на жилье могут оформить сотрудники компании. Об этом РИА Новости рассказал предправления кредитной организации Станислав Близнюк.
Близнюк заявил о решении компании на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021). «Мы уже решили для себя, что однозначно пойдем в этот сегмент. Мы запустили ипотеку для сотрудников, первые сотрудники уже получили ипотеку от "Тинькофф". Я думаю, что для запуска на внешний рынок нам нужно еще немного времени. Реальный срок — конец лета — начало осени», — пояснил предправления.
Банк не будет двигаться в этом направлении «семимильными шагами», выдавая ипотеку на большие суммы. Представители кредитной организации не станут присоединяться к программе льготной ипотеки. Они протестируют процесс и проанализируют результаты, на основе которых будут «масштабировать этот бизнес».
Ранее большинство россиян посчитали, что справедливая ставка по ипотеке должна составлять от одного до пяти процентов годовых. Каждый пятый опрошенный думает, что ставка по кредитам на жилье не должна превышать одного процента. Два процента респондентов посчитали адекватной ставку на уровне семи-девяти процентов.