Олег Тиньков за день разбогател почти на 178 миллионов долларов

На фоне росте стоимости TCS Group, головной компании «Тинькофф банка», в ходе торгов на Лондонской бирже 17 августа разбогатели владельцы акций. Основным инвестором, согласно сайту компании, является семейный траст бизнесмена Олега Тинькова с примерно 35 процентами акций.

Так, за день стоимость депозитарных расписок достигла 100,55 доллара за штуку, на закрытии торгов предыдущего дня цена составляла 98 долларов. С учетом общего количества акций капитализация за день выросла более чем на 508 миллионов долларов, на долю самого Тинькова, соответственно, пришлось почти 178 миллионов долларов.

Стоимость компании при этом побила исторический максимум, превысив 20 миллиардов долларов. Цена депозитарных расписок на Лондонской бирже продолжала рост и утром в среду, 18 августа, однако к моменту подготовки новости снизилась более чем на два процента по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня.

26 августа компания должна предоставить отчетность за второй квартал. В первом квартале TCS Group сообщила о рекордной чистой прибыли в 14,2 миллиарда рублей, показав рост более чем 50 процентов.