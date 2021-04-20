Основатель и основной владелец Тинькофф банка Олег Тиньков признался в желании отказаться от лечения лейкемии. Об этом он сообщил в документальном фильме «Олег Тиньков — новая кровь» на Первом канале.

По словам бизнесмена, он не хотел начинать курс химиотерапии, но изменить решение его уговорила жена. «Быстро лечиться, все будет окей, ты еще не видел внуков, ты еще не поженил своих детей, ты еще пока не умираешь, ты будешь лечиться», — привел он ее слова.

Говоря о стоимости лечения, Тиньков отметил, что в берлинской клинике ему выставили счет на 120 тысяч евро. «Я бы не сказал, что это дорого. Это три месяца в госпитале с тремя химиотерапиями. У меня было два страшных сепсиса, меня вытаскивали», — сказал он. Еще предприниматель поделился планами о создании фонда, который будет решать проблемы борьбы с раком крови в России, и собирается пожертвовать в него 20 миллиардов рублей.

Весной прошлого года Тиньков рассказал, что болен одной из форм лейкемии, диагноз ему поставили в октябре 2019 года. Бизнесмен уже перенес пересадку костного мозга и проходит лечение в лондонской клинике. 19 декабря он сообщил о наступлении полной ремиссии. В конце марта, рассказывая о своем самочувствии, Тиньков сообщил, что он по-прежнему борется с аутоиммунной болезнью «трансплантат против хозяина». Кроме того, у бизнесмена поменялась группа крови с В- на А-.