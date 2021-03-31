Тиньков рассказал о последствиях борьбы с лейкемией

Основатель и основной владелец Тинькофф банка Олег Тиньков рассказал о своем самочувствии и борьбе с лейкемией. Об этом он поделился в своем Instagram.

По его словам, у него прижился пересаженный костный мозг и стабилизировались показатели. Однако он по-прежнему борется с аутоиммунной болезнью «трансплантат против хозяина». Кроме того, у бизнесмена поменялась группа крови с В- на А-.

Тиньков пояснил, что его защитные клетки начали атаковать кожу, рот и глаза. Ежедневно он принимает по 20 таблеток, а каждые две недели ему делают полное переливание крови.

«Первые два года самые опасные, я пока выжил девять месяцев. В целом я ОК, но впереди большая реабилитация», — резюмировал он.

Весной прошлого года Тиньков рассказал, что болен одной из форм лейкемии, которая была диагностирована несколькими месяцами ранее. С тех пор бизнесмен перенес пересадку костного мозга и проходит лечение в лондонской клинике. 19 декабря он сообщил о наступлении полной ремиссии.

21 января Тиньков сообщил, что у него начались осложнения после трансплантации. Он отметил, что с этим аутоиммунным заболеванием 80 процентов сталкиваются 80 процентов пациентов.