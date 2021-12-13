Блогерша раскрыла главную ошибку во время умывания

Девушка раскрыла главную ошибку во время умывания лица и испугала пользователей сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах блогерша Элисса Дэвис (Elissa Davies) объяснила, что во время умывания жесткая водопроводная вода высушивает кожу и провоцирует возникновение перхоти на бровях. Чтобы избежать этого, она порекомендовала промывать их шампунем, а затем наносить на волоски кондиционер. «Этот способ поможет вам получить самые мягкие брови на земле», — заверила Дэвис.

Ролик стал вирусным и набрал 4,8 миллиона просмотров и 632,9 тысячи лайков. Пользователи сети поблагодарили Дэвис за лайфхак. «Я чувствую себя грязной из-за того, что не делала этого раньше», «Я только что поняла, что никогда не наносила шампунь и кондиционер на брови», «Перхоть на бровях существует?», «Я в шоке, теперь я буду делать это регулярно!», «Элисса, ты гений! Спасибо большое!» — писали юзеры.

Ранее в декабре девушка окрасила брови в домашних условиях и не смогла смыть краску с лица. На размещенных в сети кадрах Бэт (Beth) объяснила, что на протяжении нескольких лет она самостоятельно красит брови. Однако во время последней процедуры девушка случайно передержала краситель, и он въелся в ее кожу.