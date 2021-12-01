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Девушка окрасила брови в домашних условиях и не смогла смыть краску с лица

TikTok-блогерша передержала краситель дольше положенного времени, и он въелся в ее кожу
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Кадр: @bethmargaretx / TikTok

Блогерша окрасила брови в домашних условиях и показала неудачный результат. На опубликованный в ее TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах Бэт (Beth) объяснила, что на протяжении нескольких лет она самостоятельно красит брови. Однако во время последней процедуры девушка случайно передержала краситель дольше положенного времени, и он въелся в ее кожу — на видео видно, как область вокруг ее бровей стала коричневой.

«Пожалуйста, не смейтесь надо мной. Мне нужна ваша помощь. Я не знаю, как избавиться от краски, я не могу ее смыть, а мне нужно ехать в отпуск!» — поделилась блогерша. На последующих кадрах Бэт показала свою внешность на утро после произошедшего. По ее словам, она надеялась, что за ночь краска исчезнет, однако она осталась на ее лице.

«Краситель не стерся, я паникую!» — подписала она ролик, который стал вирусным и набрал 14,3 тысячи просмотров. Пользователи сети пытались подсказать Бэт способы избавиться от краски. «Попробуй зубную пасту», «Протри кожу спиртом или средством для снятия лака», «Купи специальный растворитель краски для волос», — рекомендовали юзеры.

Ранее в ноябре женщина окрасила брови в салоне красоты и едва не умерла. 34-летняя Клэр Макгуайр объяснила, что решила выщипать брови и придать им темный оттенок у мастера. . Спустя несколько часов после процедуры ее лицо покраснело и начало зудеть. Женщина попала в больницу, где ей вкололи препарат экстренной помощи при анафилактических реакциях и отпустили домой.

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