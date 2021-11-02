Женщина окрасила брови в салоне красоты и едва не умерла

Жительница Англии сходила на окрашивание бровей в салон красоты и едва не умерла из-за страшных последствий процедуры. Соответствующая история появилась на Mirror.

34-летняя Клэр Макгуайр объяснила, что решила выщипать брови и придать им темный оттенок у мастера. По ее словам, перед сеансом косметолог должен проводить аппликационный накожный тест на наличие аллергии: для получения наиболее точных результатов пластырь необходимо клеить за ухо и ходить с ним в течение 24 часов. Однако мастер, имя которого не раскрывается, заверила, что ее тест можно наклеить на руку и оставить лишь на час.

Макгуайр доверилась косметологу и окрасила брови. Спустя несколько часов после процедуры ее лицо покраснело и начало зудеть. Женщина попала в больницу, где ей вкололи препарат экстренной помощи при анафилактических реакциях и отпустили домой.

На следующее утро лицо и язык англичанки сильно опухли, и она снова поехала к доктору. Врач заявил, что отек был настолько сильным, что она могла задохнуться во сне и умереть. Макгуайр поставили капельницу, а затем прописали ей антибиотики, а также курс стероидных и антигистаминных препаратов.

«С того дня прошло уже три недели, а я все еще не пришла в норму. Мое лицо все еще красное. Я беспокоюсь, что не смогу окончательно поправиться. Медики сказали, что еще одна такая реакция убьет меня, поэтому я больше никогда не буду делать косметические процедуры», — заключила она.

Ранее в ноябре девушка забыла смыть краску с бровей при окрашивании и показала результат. На размещенных в сети кадрах она объяснила, что всегда наносит на брови остатки средства во время окрашивания волос, чтобы выдержать один и тот же оттенок. Во время последней процедуры девушка нанесла краску на брови и забыла вовремя ее удалить. В результате средство въелось в кожу ее лица.