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Девушка забыла смыть краску с бровей при окрашивании и показала результат

Иззи Роуз показала неудачный результат окрашивания бровей и испугала пользователей сети
Фото: @izzyrosex.x

Блогерша нанесла на брови темную краску для волос и показала неудачный результат процедуры. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах Иззи Роуз (Izzy Rose) объяснила, что всегда наносит на брови остатки средства во время окрашивания волос, чтобы выдержать один и тот же оттенок. Во время последней процедуры девушка нанесла краску на брови и забыла вовремя ее удалить. В результате средство въелось в кожу ее лица, и она не смогла его смыть. На видео видно, как в области ее бровей остались широкие полосы черного цвета. «По крайней мере, мои волосы выглядят мило», — пошутила она.

Ролик стал вирусным и набрал 46,7 тысячи просмотров и 5,1 тысячу лайков. Пользователи сети испугались за Роуз и начали делиться способами избавиться от краски. «Попробуй жидкость для снятия лака, только смотри, чтобы она не попала тебе в глаза», «Используй молоко. Звучит странно, но это работает», «Нанеси на въевшуюся краску средство для мытья посуды и помассируй в течение 10 минут», «Попробуй отмыть шампунем», — писали юзеры.

В сентябре девушка захотела сменить имидж и осталась без части волос. На размещенных в сети кадрах пользовательница с никнеймом @jaimeeemilyy прикрепила снимки со своей старой прической и подчеркнула, что ранее у нее были здоровые и густые волосы средней длины бордового оттенка. После этого она показала фото с примером окрашивания, которое она хотела получить: каштановые локоны с высветленными прядями у лица.

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