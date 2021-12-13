Стильных котов использовали для опровержения популярного мифа о Чечне

В рамках фестиваля «Coffee Feast — 2021» в Грозном выбрали самого стильного кота, чтобы разоблачить популярный миф о Чечне, фотографии опубликованы в официальном Instagram-аккаунте министерства туризма региона.

В воскресенье прошел конкурс «Самый стильный кот», в котором приняли участие 27 животных. Владельцы питомцев использовали аксессуары для животных. Как отметили в ведомстве, они очень ответственно подошли к выбору нарядов.

По данным информационного агентства «Грозный-информ», самым модным признан кот по кличке Риччи. Ему вручили диплом и новый лежак, хозяйка животного была удостоена путевки в глэмпинг-лагерь, открытый в Веденском районе Чечни.

По словам министра туризма республики Муслима Байтазиева, одна из целей состязания — показать, что в Чечне к животным относятся абсолютно нормально. «Их любят и ценят, многие жители республики готовы уделять питомцам свое время», — добавил он. Как уточнил министр, в обществе популярен миф о том, что в Чечне к животным относятся плохо и для их опровержения нужны такие конкурсы.

Ранее старший участковый уполномоченный полиции Адам Дутаев из Грозного стал победителем XI Всероссийского конкурса «Народный участковый».