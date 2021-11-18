Полицейский из Чечни стал «Народным участковым» России

Адам Дутаев из Грозного стал победителем всероссийского конкурса «Народный участковый»

Старший участковый уполномоченный полиции Адам Дутаев из Грозного стал победителем XI Всероссийского конкурса «Народный участковый», который проводится МВД России. Об этом сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, полицейскому из Чечни вручили нагрудный знак победителя, почетную грамоту и переходящую статуэтку. Кроме того, в качестве приза он получил автомобиль «УАЗ Патриот».

Второе место в конкурсе досталось старшему участковому уполномоченному полиции отдела МВД по Алтайскому району Хакасии, майору полиции Валерию Паппенгейму. Третье место занял старший участковый уполномоченный полиции УМВД по Старому Осколу Белгородской области, подполковник полиции Александр Карапузов.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев поздравил победителей и поблагодарил их за «добросовестное отношение к делу, ответственность и неравнодушие».