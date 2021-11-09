Россиянин преодолел пешком 25 тысяч километров и остановился в Смоленске

Россиянин Андрей Шарашкин, который с июня 2018 года прошел пешком около 25 тысяч километров по стране, решил остановиться в Смоленске на несколько дней. Об этом сообщает ГТРК «Смоленск».

В беседе с телеканалом он заявил, что за несколько лет смог дойти до Анапы, Ставрополя, Дагестана, Калмыкии, а также добрался вдоль южной границы до Владивостока. После этого он пошел на север, преодолев расстояние до Архангельска, Пскова, Великого Новгорода. Затем он наконец достиг Смоленска и решил задержаться ненадолго в городе.

Уточняется, что в рюкзаке россиянина есть только самое необходимое: чайник, немного личных вещей и палатка.

Шарашкин отметил, что сначала прибыл в Калугу, а потом оказался в Смоленске. Российскому путешественнику пришлось ненадолго остановиться в Вязьме и Ярцево. Он захотел посмотреть на главные достопримечательности региона. «Я знаю, что Смоленск — один из древнейших городов России, и мне было очень интересно его посмотреть. К сожалению, пока еще не весь его посмотрел, но то, что я уже увидел, меня впечатляет очень сильно», — поделился впечатлениями от города россиянин.

Позже он направится в Брянск. Его поход пока не заканчивается.

Еще летом стало известно, что россиянин преодолел пешком расстояние от Москвы до Великого Новгорода. Шарашкин выложил в соцсети фотографию заката на Рюриковом городище и заявил, что про него снимают фильм.

В своем блоге в социальных сетях он делится фотографиями и видео из интересных мест страны. «Я показываю Россию, как она есть. Люди мне говорят спасибо. И они путешествуют вместе со мной», — заключил Шарашкин. В будущем, как отмечается, он хочет написать о людях, которых встречал в пешем походе, и все свои воспоминания будут изданы в небольшой книге.