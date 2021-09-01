Россиянин прошел пешком 63 города ради теории шести рукопожатий

Путешественник из Санкт-Петербурга Александр Пластков решил объединить людей по всей России с помощью теории шести рукопожатий и пешком прошел ради этого 63 города. Его цель — 500 городов, пишет Telegram-канал Ni Mash.

В путешествие он отправился в феврале 2020 года. «Я просто решил изменить свою жизнь», — рассказал Пластков.

Теория шести рукопожатий в его исполнении превратилась в теорию шести чашек кофе — в каждом городе путешественник выпивает по чашке с местными жителями, при этом везде Пластков старается пообщаться примерно с десятью людьми. Свое путешествие он планирует завершить за четыре года.

Ранее сообщалось, что россиянин Андрей Шарашкин, который начал свой пеший тур по стране в июне 2018 года, добрался до Великого Новгорода. Шарашкин успел побывать в Центральной России, на юге, в Сибири и на Урале.