Датский экстремал прошел на лодке по Волге до Каспия и поделился впечатлениями

Датский экстремал-каякер и исследователь Томас Франк прошел по Волге до Каспийского моря в поисках доказательств, что на культуру Скандинавии сильное влияние оказал все-таки Восток, а не Запад. Ученый также искал подтверждение той версии, что тысячи лет назад скандинавы следовали по рекам на небольших лодках-долбленках. В репортаже ГТРК «Нижний Новгород» он поделился своими выводами и впечатлениями о поездке.

Ученый прошел «из варяг в персы» на осиновой лодке-долбленке. Его экспедиция стартовала из Старой Ладоги, и первая ее часть завершилась в Астрахани. По реке Сясь он двигался против течения, преодолевая пороги и мели.

В такой поездке было много сложностей, рассказал исследователь викингов. Франк отметил, что однажды даже хотел отправиться обратно, но он понимал, что так может сломать лодку-долбленку и оказаться в опасности.

Ученый признался, что он религиозный человек, «как и многие моряки». «Я встретил святого вашего российского — святого Николая», — заявил он. Франк пояснил, что это был незнакомец, который завел с ним разговор на берегах одной реки. Неожиданный встречный настоял на том, чтобы исследователь продолжал идти вперед и «ни о чем не беспокоился». Кроме того, тот заверил, что через несколько метров сильное течение уже успокоится. В итоге все так и вышло, заявил датский экстремал-каякер.

После завершения экспедиции в Астрахани он снова начал готовиться проехать от Балтийского моря до Волги. Уточняется, что именно так ходили викинги на своих лодках в древние времена.

Нижегородский мастер Михаил Напылов изготовил для исследователя отдельный ботник (легкая лодка, выдолбленная из цельного бревна — прим. «Ленты.ру»). Об этом российском ремесленнике датчанин знал из фильма местного краеведа.

Ученый занимается исследованием викингов, их быта и культуры, на протяжении 25 лет. В дальнейших планах Франка — пройти на этой «маленькой лодочке» из Польши до датского острова Малькгольм.

В сентябре также стало известно, что россияне неожиданно встретили в Южно-Сахалинске американца Маеда Шинджи, который известен тем, что летает кругосветку во имя всех детей в мире. Он отметил, что направляется обратно в США через Магадан.