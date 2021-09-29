Хабаровский путешественник отправится к экспедицию на сапборде

Путешественник Максим Харченко отправится к экспедицию по заливу Де-Кастри на сапборде

Хабаровский путешественник Максим Харченко отправится в экспедицию по заливу Де-Кастри. Об этом сообщает «АиФ-Дальинформ».

Средством передвижения он выбрал сапборд. Путешественник будет искать артефакты вдоль береговой линии: пушечные ядра времен Крымской войны XIX века.

«Это мой первый опыт плавания в такое холодное время, это будет глобальная тренировка перед экспедицией в Охотское море. Я не собираюсь останавливаться на достигнутом! Проверю свое снаряжение в таких холодных условиях и следующая ступень – экспедиция по Охотскому морю», — рассказал он.

В июле Харченко провел пятидневную экспедицию от Хабаровска до Комсомольска-на-Амуре.