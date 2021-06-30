Россиянин отправится в экспедицию по Амуру на сапборде

Российский исследователь Максим Харченко отправится в экспедицию «По следам адмирала Невельского» на сапборде. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.

Путешественнику предстоит прокатиться по Амуру на доске от Хабаровска до Комсомольска. Он отметил, что его одиночная экспедиция, которая должна стартовать 3 июля, состоится при любой погоде. Харченко заявил, что сложные погодные условия не являются для него преградой — от этого поездка на сапборде по реке становится только интересней.

В течение экспедиции он пообщается с местным населением и расскажет о своих приключениях.

Ранее россиянам показали фигурку Агды. По поверьям эвенков, коренных жителей территории современной Амурской области, Агды помогал шаманам и управлял природными стихиями. Его представляли в виде старика с головой медведя, крыльями орла и волосами из языков пламени.

В настоящее время на Дальнем Востоке наблюдается паводок. Многие регионы оказались подтоплены из-за природных катаклизмов. Некоторые села были отрезаны водой, спасатели помогают местным жителям, подъезжая к их домам на лодках. Уровень Амура вблизи Благовещенска однако снизился на один сантиметр.