Появились редкие кадры маньчжурской белки в Приморье

Приморцам показали редкие фотографии маньчжурской белки с орехом на «Тропе леопарда» в национальном парке «Земля леопарда». Снимки появились в сообществе парка во «ВКонтакте».

«Абсолютно привычная картина для жителей Приморья и экзотическая — для гостей из других регионов России», — говорится в подписи к фотографии.

Отмечается, что манчжурская белка отличается от обычной более тёмным окрасом. «И если вид такой белки едва ли может кого-то удивить, то наличие в Приморье ореха, так похожего на грецкий, в свое время удивило знаменитого путешественника Николая Пржевальского», — рассказали сотрудники парка.

Встретить манчжурский орех в России можно только в Приморье и Амурской области. Его деревья легко размножаются и быстро растут, поэтому даже в черте Владивостока можно встретить целые лесные участки, полностью состоящие из ореха манчжурского.