В Нижегородской области самец рыси справил нужду и попал на видео

На территории заповедника «Керженский» в Нижегородской области самец рыси подошел к кусту, пометил его и попал на видео. Об этом сообщается на сайте организации. Запись, снятая на фотоловушку, появилась на станице заповедника во «ВКонтакте».

На видео показано, как зверь спокойно идет по дороге среди деревьев и затем останавливается. Он подходит к сосне, поворачивается и после этого справляет нужду. Затем самец рыси показан в ночное время. Его запечатлели в том же месте возле дерева.

Уточняется, что пол животного определили по позе при мечении. У самца обычно задние лапы выпрямлены, тогда как самки не сильно, но все же сгибают их. Кроме того, на передней левой лапе были замечены характерные темные пятна, которые также показывают, что это самец.

По данным специалистов, камеры установили в урочище Подшилиха, где пролегает тропа хищников. На протяжении четырех лет именно в этом месте животные подходят к сосне и метят ее ствол. «Такие меточные точки расположены на тропе рысей, и метят их различные особи», — пояснили они.

Ранее в заповеднике «Бастак», расположенном недалеко от Биробиджана в ЕАО, с помощью фотомониторинга специалисты впервые заметили новый вид кошачьих — им оказался дальневосточный кот.

В июне в челябинском зоопарке впервые показали новорожденных рысят на видео. «Да, Персей и Полинка (Пятнышко) теперь полноценные родители непоседливых котят», — подписали администраторы страницы пост, который набрал больше тысячи лайков.