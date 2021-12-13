Президент ЮАР заразился коронавирусом

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заболел COVID-19 и ушел на самоизоляцию. Свои полномочия он на неделю передал вице-президенту Дэвиду Мабузе, сообщает РИА Новости со ссылкой на офис политика.

69-лений Рамафоса получает лечение от слабых симптомов коронавируса после того, как он в воскресенье, 12 декабря, получил положительный результат теста на наличие инфекции. Отмечается, что политик почувствовал ухудшение в самочувствии после участия в мероприятии в Кейптауне.

Сейчас глава республики находится в «хорошем настроении». За его состоянием наблюдают специалисты военно-медицинской службы сил обороны ЮАР. Не сообщается, где Рамафоса могу заразиться COVID-19.

«Президент, который полностью вакцинирован, находится в самоизоляции в Кейптауне и передал все полномочия вице-президенту Дэвиду Мабузе на следующую неделю», — подчеркнули в администрации политика.

Ранее Рамафоса вернулся из турне по странам Западной Африки и неоднократно сдавал тесты на COVID-19. Отрицательные результаты анализов получили члены делегации, которая его сопровождала. Президент призвал граждан ЮАР вакцинироваться от коронавируса и сохранять бдительность.