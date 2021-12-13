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После взрыва в гимназии при подмосковном монастыре возбудили дело

ТАСС: по факту взрыва в гимназии при серпуховском монастыре завели дело

Фото: Прокуратура Московской области / ТАСС

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва в гимназии при Серпуховском женском монастыре. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнила «Ленте.ру» представитель регионального управления Следственного комитета России Ольга Врадий, дело завели по части 3 статьи 30, статье 105 УК РФ («Покушение на убийство») и статье 223.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывчатых веществ»).

На месте работает следственно-криминалистическая группа.

Взрыв в гимназии произошел 13 декабря. Устройство на территорию пронес 18-летний выпускник учреждения. Сначала молодой человек сидел на ступеньке у входа в гимназию с мачете в руках, а после взрыва попытался заползти в здание. Он скончался от обильной потери крови. Юношу посмертно проверят на вменяемость. Также пострадал 15-летний подросток. Еще десять человек обратились за медицинской помощью.

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Мария Рубникович
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