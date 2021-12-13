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Устроившего взрыв в гимназии при монастыре посмертно проверят на вменяемость

Устроившему взрыв в гимназии Серпухова проведут посмертную психиатрическую экспертизу

Фото: Администрация Серпухова / ТАСС

18-летнего россиянина, устроившего взрыв в гимназии при Серпуховском женском монастыре, посмертно проверят на вменяемость. Об этом со ссылкой на источник сообщают «Известия» в своем Telegram-канале.

По данным издания, юноше назначат посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

Возможным мотивом произошедшего считают конфликт выпускника гимназии с ее учениками и педагогами. Источник «Ленты.ру» эту версию не подтвердил.

Взрыв в гимназии произошел 13 декабря. Устройство на территорию пронес 18-летний выпускник учреждения. Сначала молодой человек сидел на ступеньке у входа в гимназию с мачете в руках, а после взрыва попытался заползти в здание. Он скончался от обильной потери крови. Также пострадал 15-летний подросток. Еще десять человек обратились за медицинской помощью.

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Мария Рубникович
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