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Умер устроивший взрыв в гимназии при подмосковном монастыре

18-летний россиянин, устроивший взрыв в гимназии при Серпуховском женском монастыре, умер

Кадр: телеграм-канал «Mash»

18-летний россиянин, устроивший взрыв в гимназии при Серпуховском женском монастыре, скончался от полученных травм. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, причиной смерти стала обильная кровопотеря.

Ранее сообщалось, что 18-летний воспитанник гимназии планировал устроить взрыв во время утренней молитвы. Сначала молодой человек сидел на ступеньке у входа в гимназию с мачете в руках, а после взрыва попытался заползти в здание.

Отмечалось, что устройство могло сдетонировать случайно. Больше всех пострадал сам нападавший, ему оторвало ноги. По данным источника «Ленты.ру», еще семь человек получили легкие ранения.

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Мария Рубникович
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