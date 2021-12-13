Умер устроивший взрыв в гимназии при подмосковном монастыре

18-летний россиянин, устроивший взрыв в гимназии при Серпуховском женском монастыре, скончался от полученных травм. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, причиной смерти стала обильная кровопотеря.

Ранее сообщалось, что 18-летний воспитанник гимназии планировал устроить взрыв во время утренней молитвы. Сначала молодой человек сидел на ступеньке у входа в гимназию с мачете в руках, а после взрыва попытался заползти в здание.

Отмечалось, что устройство могло сдетонировать случайно. Больше всех пострадал сам нападавший, ему оторвало ноги. По данным источника «Ленты.ру», еще семь человек получили легкие ранения.