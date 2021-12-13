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Раскрыты подробности взрыва в гимназии при подмосковном монастыре

Воспитанник гимназии при Серпуховском монастыре хотел устроить взрыв во время молитвы

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

18-летний воспитанник гимназии при Введенском Владычнем женском монастыре в Серпухове планировал устроить взрыв во время утренней молитвы. Подробности раскрыл Telegram-канал Shot.

Сначала молодой человек сидел на ступеньке у входа в гимназию с мачете в руках, а после взрыва попытался заползти в здание.

Как уточняет Telegram-канала Baza, устройство могло сдетонировать случайно. В момент взрыва у входа почти никого не было.

При себе у юноши было также несколько сумок. На месте происшествия работают взрывотехники и кинологи.

О взрыве в гимназии при монастыре стало известно 13 декабря. По данным МВД России, нападавший — выпускник этого учреждения. При взрыве пострадал он и 15-летний подросток.

По данным источника «Ленты.ру» легкие ранения получили семь человек. Сам нападавший госпитализирован. Он находится без сознания.

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Мария Рубникович
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